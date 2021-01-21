Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс
На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно.В источнике
С чего всё началось
Финансист научил, как дешево покупать валюту при любом курсе
"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", — пояснил эксперт.
ПРАЙМ17:01
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