"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", — пояснил эксперт.

ПРАЙМ 17:01