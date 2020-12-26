«Продавать валюту следует на пике роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля, как было относительно недавно», — уточнил эксперт. По словам Тузова, когда доллар находится в процессе подорожания, продавать его не надо.

С чего всё началось Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации. Продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. ПРАЙМ 18:02