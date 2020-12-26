Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Финансист назвал лучшее время для продажи долларов

«Продавать валюту следует на пике роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля, как было относительно недавно», — уточнил эксперт. По словам Тузова, когда доллар находится в процессе подорожания, продавать его не надо.В источнике
Политика Сегодня
ФАН
Общественная служба новостей
News.ru
Экономика сегодня
ТК Звезда
URA.Ru
Российская газета
ИА Красная Весна
Lenta.ru
Gazeta.SPb
Газета.Ru
РЕН ТВ
Московский Комсомолец
Политическая Экспертиза
РИА Новости
ПРАЙМ
ПолитРоссия
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары

Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации. Продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
ПРАЙМ18:02
Подробнее о событии
РБК

Финансист назвал лучшее время для продажи долларов

РБК22:40
Российская газета

Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют

Российская газета22:05
URA.Ru

Финансист рассказал, когда выгоднее покупать и продавать доллары

URA.Ru20:31
Lenta.ru

Финансист предостерег россиян от продажи валюты

Lenta.ru21:04
ФАН

Финансист рассказал, когда лучше продавать доллары

ФАН19:43
РИА Новости

Финансист дал совет, когда стоит продавать доллары

РИА Новости18:12
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары

ПРАЙМ18:02

Дмитрий Шепелев впервые показал, как его 7-летний сын от Жанны Фриске играет на синтезаторе

Дмитрий Шепелев впервые показал, как его 7-летний сын от Жанны Фриске играет на синтезаторе Известно, что даже во время отдыха Дмитрий и Платон занимаются большим теннисом.
Вокруг ТВвчера в 10:47