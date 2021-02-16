Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5 процента. При этом в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 миллионов рублей, подсчитал Ревенко.

С чего всё началось Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится. Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц. ПРАЙМ 19:03