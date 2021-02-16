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Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5 процента. При этом в Москве требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна при условии, что на вкладе лежит 45-50 миллионов рублей, подсчитал Ревенко.В источнике
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Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится. Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц.
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