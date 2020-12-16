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Финансист назвал основания для повышения доходности вкладов

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Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.В источнике
С чего всё началось
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Финансист рассказал, когда вклады снова станут доходными

Тенденция к некоторому повышению ставок по рублевым вкладам может наметиться не раньше 2022 года – и лишь в том случае, если регулятор начнет возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
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