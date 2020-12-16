Ставки по рублевым вкладам могут немного вырасти не раньше 2022 года, и для этого понадобится, чтобы Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

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