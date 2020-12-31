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Финансист назвал последствия отключения России от системы SWIFT

Если США применят к России соответствующие санкции и отключит страну от международной системы обмена платежами SWIFT, то в первую очередь это ударит по мировому валютному рынку.В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT

По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.
ПРАЙМвчера в 17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Финансист рассказал о глобальных негативных последствиях отключения РФ от SWIFT

Московский Комсомолецвчера в 18:26
Lenta.ru

Экономист рассказал о последствиях отключения России от системы платежей SWIFT

Lenta.ruвчера в 00:55
РЕН ТВ

Эксперт допустил, что санкции США споткнутся о цифровой рубль

РЕН ТВвчера в 20:29
RT на русском

Финансист перечислил последствия возможного отключения России от SWIFT

RT на русскомвчера в 02:26
News.ru

Финансист рассказал, чем обернётся для России отключение от SWIFT

News.ruвчера в 17:37
РИА Новости

Финансист назвал последствия отключения России от системы платежей SWIFT

РИА Новостивчера в 17:11
ПРАЙМ

Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT

ПРАЙМвчера в 17:01

Регина Тодоренко экстренно госпитализирована в больницу на Бали

30-летнюю телеведущая Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в больницу на острове Бали в Индонезии с травмой ноги, передаёт rueconomics.ru.Тодоренко рассказала о происшествии своим подписчикам в instagram.
Вестниквчера в 00:40

В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов отреагировал на совет президента Украины Владимира Зеленского перевести часы назад в Крыму и Донбассе, живущих по московскому времени, и быть вместе с Украиной.
Газета.Ru04:15