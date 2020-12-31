Финансист назвал последствия отключения России от системы SWIFT
Если США применят к России соответствующие санкции и отключит страну от международной системы обмена платежами SWIFT, то в первую очередь это ударит по мировому валютному рынку.В источнике
С чего всё началось
Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT
По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.
ПРАЙМвчера в 17:01
Подробнее о событии
Финансист рассказал о глобальных негативных последствиях отключения РФ от SWIFT
Московский Комсомолецвчера в 18:26