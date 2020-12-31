Если США применят к России соответствующие санкции и отключит страну от международной системы обмена платежами SWIFT, то в первую очередь это ударит по мировому валютному рынку.

С чего всё началось Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией. ПРАЙМ вчера в 17:01