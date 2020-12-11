Финансист назвал причины «обнуления» депозитов россиян
За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, отток начался с валютных вкладов.В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, почему россияне ринулись «обнулять» депозиты
По итогам октября годовые темпы прироста вкладов физических лиц замедлились до минимальных за последние два года, а отток средств составил нехарактерные для этого месяца без малого 150 миллиардов рублей.
ПРАЙМвчера в 18:02
Подробнее о событии
Снижение процентных ставок в банках РФ вызвало отток вкладчиков — эксперт
ИА Красная Веснавчера в 23:34