За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, отток начался с валютных вкладов.

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