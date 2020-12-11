Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Финансист назвал причины «обнуления» депозитов россиян

Вятка-На-Сети
ИА Красная Весна
Соловей.Инфо
Экономика сегодня
Народные новости
РИА Новости
Невские Новости
Kazanfirst.ru
ФАН
АБН
Om1.ru
Пятый канал
Topdaynews.ru
Утро.ru
RuNews24.ru
ПРАЙМ
News.ru
URA.Ru
Lenta.ru
За последний год депозиты граждан оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Тому есть несколько причин, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, отток начался с валютных вкладов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист рассказал, почему россияне ринулись «обнулять» депозиты

По итогам октября годовые темпы прироста вкладов физических лиц замедлились до минимальных за последние два года, а отток средств составил нехарактерные для этого месяца без малого 150 миллиардов рублей.
ПРАЙМвчера в 18:02
Подробнее о событии
ФАН

Экономист Дорофеев объяснил желание россиян «обнулить» вклады

ФАНвчера в 02:52
News.ru

Эксперт рассказал, почему россияне теряют интерес к банковским вкладам

News.ruвчера в 01:58
ПРАЙМ

Финансист рассказал, почему россияне ринулись «обнулять» депозиты

ПРАЙМвчера в 18:02
Lenta.ru

Финансист объяснил «обнуление» депозитов россиян

Lenta.ruвчера в 20:09
URA.Ru

Россияне массово забирают деньги из банков

URA.Ruвчера в 18:47
РИА Новости

Финансист назвал причины «обнуления» депозитов россиян

РИА Новостивчера в 18:07
ИА Красная Весна

Снижение процентных ставок в банках РФ вызвало отток вкладчиков — эксперт

ИА Красная Веснавчера в 23:34

В омской больнице отреагировали на сообщение о двойном отравлении Навального

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал публикацию в британской газете о двойном отравлении главы ФБК Алексея Навального.
В омской больнице отреагировали на сообщение о двойном отравлении Навального
Газета.Ru07:18