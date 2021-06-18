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Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.В источнике

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему покупка долларов может оказаться выгодной

Комсомольская правда22:48

Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Lenta.ru22:04

Финансист рассказал, почему сейчас надо покупать доллары

РИА Новости20:03

Финансист уточнил, почему сейчас следует покупать доллары

РЕН ТВ21:07

Финансист рассказал о времени для скупки долларов

News.ru20:59

Финансист Карпунин назвал цель приобретения валюты в нынешних условиях

Экономика сегодня21:12

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