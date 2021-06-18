Геннадий Онищенко разоблачил страшилки об «обязательной» вакцинации от COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объясняет, почему эти слухи не соответствуют действительности, и разоблачает страшилки о якобы обязательной для всех вакцинации от COVID-19.