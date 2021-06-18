Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.В источнике
С чего всё началось
Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары
Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
ПРАЙМ20:03