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Экономика

Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.В источнике

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
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