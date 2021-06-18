Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.

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С чего всё началось Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары Очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. ПРАЙМ 20:03