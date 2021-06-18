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Экономика

Финансист назвал россиянам причины для покупки долларов

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал россиянам причины для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», почему именно сейчас стоит приобретать валюту.В источнике

С чего всё началось

Финансист назвал причины, почему сейчас надо покупать доллары

Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков. В то же время говорить о необходимости полностью "убегать в валюту" сейчас не приходится.
ПРАЙМ20:03

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Карпунин: покупка доллара сегодня диверсифицирует портфель инвестиций

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