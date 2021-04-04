Актриса Анастасия Заворотнюк может снова начать сниматься в кино после тяжелой болезни

Говоря о возвращении артистки к полноценной жизни, профессор выразил мнение, что Заворотнюк уже не сможет вернуться к карьере актрисы, хотя он не исключает что она сможет появляться в эпизодических ролях.