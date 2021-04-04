Финансист назвал способ защититься от обвалов валют
Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Его рекомендации приводит агентство «Прайм».В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют
Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в валюту, ведь валюта не закрепляется на одном уровне, она продолжает жить, ослабляясь и укрепляясь, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
ПРАЙМ18:01