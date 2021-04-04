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Lenta.ru

Финансист назвал способ защититься от обвалов валют

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Его рекомендации приводит агентство «Прайм».В источнике
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Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют

Возникает вопрос, стоит ли вкладываться в валюту, ведь валюта не закрепляется на одном уровне, она продолжает жить, ослабляясь и укрепляясь, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
ПРАЙМ18:01

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Финансист назвал способ защититься от обвалов валют

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URA.Ru20:33

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Россиянам рассказали, как защититься от падения валют

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Финансист назвал способ защиты от падения валют

РЕН ТВ18:46

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REGNUM00:56