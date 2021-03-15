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РИА Новости

Финансист назвал способы заработать на растущем рубле

Дополнительно увеличить доходность портфеля поможет индивидуальный инвестиционный счет – он гарантирует вам доходность 13 процентов, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов.В источнике
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Политика Сегодня
С чего всё началось

Эксперт рассказала, как заработать на рубле в период его роста

Финансист рекомендует присмотреться к акциям российских нефтяных компаний, если исходить из того, что цена нефти не опустится на среднем сроке или долгом периоде. По ее словам, можно заработать на росте курсовой стоимости, а также получить дивиденды.
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Назван способ заработать на растущем рубле

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Названы эффективные способы заработать на растущем курсе рубля

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Финансист рассказала, как заработать на растущем рубле

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Финансист рассказала, как заработать на растущем рубле

ТК Звезда21:20

Финансист назвал способы заработать на растущем рубле

РИА Новости18:33

Эксперт рассказала, как заработать на рубле в период его роста

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