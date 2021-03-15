Финансист назвал способы заработать на растущем рубле
Дополнительно увеличить доходность портфеля поможет индивидуальный инвестиционный счет – он гарантирует вам доходность 13 процентов, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказала, как заработать на рубле в период его роста
Финансист рекомендует присмотреться к акциям российских нефтяных компаний, если исходить из того, что цена нефти не опустится на среднем сроке или долгом периоде. По ее словам, можно заработать на росте курсовой стоимости, а также получить дивиденды.
ПРАЙМ18:01