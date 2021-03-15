Финансист рекомендует присмотреться к акциям российских нефтяных компаний, если исходить из того, что цена нефти не опустится на среднем сроке или долгом периоде. По ее словам, можно заработать на росте курсовой стоимости, а также получить дивиденды.

ПРАЙМ 18:01