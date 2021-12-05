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Финансист назвал условия для справедливого курса рубля

Хотя еще на прошлой неделе установила исторический максимум около отметки 6200 рублей.
Российская газета
Российская валюта стала гораздо стабильнее, сообщил агентству «Прайм» Кузин.
ФАН
"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (цены на нефть и курса рубля. — Прим. ред.) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — сказал он.
РИА Новости
Появление бюджетного правила (покупку валюты Минфином в резерв) не лишило российскую экономику зависимости от нефти, а вот рубль — да.
ПРАЙМ

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