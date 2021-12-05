Декабрь — традиционно не лучший месяц для российской валюты, однако в этом году предпосылок для обвала рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин.
"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (цены на нефть и курса рубля. — Прим. ред.) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — сказал он.
США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: «нормандский формат» и трехстороннюю контактную группу, — пояснил посол.