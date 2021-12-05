Несмотря на то что декабрь традиционно является не самым лучшим месяцем для российской валюты, предпосылок для шокирующих "подарков" все же ожидать не стоит, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин.
"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (цены на нефть и курса рубля. — Прим. ред.) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — сказал он.
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого было найдено в номере одного из отелей Хабаровска, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.