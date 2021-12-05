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Финансист назвал условия для справедливого курса рубля

Несмотря на то что декабрь традиционно является не самым лучшим месяцем для российской валюты, предпосылок для шокирующих "подарков" все же ожидать не стоит, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин.
ПРАЙМ
"Наша валюта стала намного стабильнее", — отметил Кузин.
ПРАЙМ
Появление бюджетного правила (покупку валюты Минфином в резерв) не лишило российскую экономику зависимости от нефти, а вот рубль — да.
ПРАЙМ
"Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика (цены на нефть и курса рубля. — Прим. ред.) достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — сказал он.
РИА Новости

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