«Спартак» могут продать за шестьсот миллионов евро

Стоимость «Спартака» в нынешних реалиях может составить от 300 до 600 миллионов евро, хотя два года назад (до пандемии) член совета директоров клуба Андрей Федун оценивал права на красно-белых в 1,2 миллиарда евро и утверждал, что торговаться можно в пределах миллиарда.