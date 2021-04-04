Стали известны способы защиты от обвалов валют
Вложение в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денег. О целесообразности использования метода рассказал специалист в экономической сфере.В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют
Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок".
ПРАЙМ18:01