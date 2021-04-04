"Лучше диктатура!": Белоруска в эфире пояснила Зеленскому "за стримчики"

На белорусском телевидении честно рассказали о том, как живёт "свободная" Украина и чем занимаются власти страны, в то время как её жители не могут выбраться из нищеты.