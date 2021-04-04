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Экономика сегодня

Стали известны способы защиты от обвалов валют

Вложение в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денег. О целесообразности использования метода рассказал специалист в экономической сфере.В источнике
Экономика сегодня
РЕН ТВ
URA.Ru
Телеканал 360°
ПРАЙМ
Deita.ru
С чего всё началось

Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют

Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок".
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