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РИА Новости

Финансист назвал защиту от падения валют

Один из самых распространённых и популярных способов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
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С чего всё началось

Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют

Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок".
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