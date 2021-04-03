Один из самых распространённых и популярных способов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

С чего всё началось Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок". ПРАЙМ 18:01