Финансист назвал защиту от падения валют
Один из самых распространённых и популярных способов инвестирования валюты в последнее время вызывает сейчас немало опасений из-за возникшей волатильности, нарастающей угрозы обвала и девальвации, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, как защититься от обвалов валют
Вложения в валюте остаются достаточно популярным способом инвестирования денежных средств в рамках возможного заработка или же в качестве долгосрочных вложений на длительную перспективу. Между тем, 2020 год продемонстрировал нам и новый виток "валютных гонок".
ПРАЙМ18:01