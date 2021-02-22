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Lenta.ru
Lenta.ru

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков подчеркнул, что пандемия внесла коррективы в размер этих накоплений, доказав, что поиск работы может затянуться на полгода и более. Поэтому «подушка», по его словам, должна равняться шести-девяти месячным доходам семьи.В источнике
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С чего всё началось

Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше.
ПРАЙМ20:04
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Финансисты назвали оптимальную сумму «подушки безопасности» в России

Комсомольская правда00:40

Экономисты объяснили, сколько денег нужно отложить на черный день

URA.Ru21:45

Финансист Гужиков назвал оптимальный размер «подушки безопасности» в России

ФАН23:54

Названа оптимальная сумма «подушки безопасности» в России

Московский Комсомолец23:04

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News.ru00:23

Финансист обозначил оптимальную сумму «подушки безопасности»

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Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день»

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