Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков подчеркнул, что пандемия внесла коррективы в размер этих накоплений, доказав, что поиск работы может затянуться на полгода и более. Поэтому «подушка», по его словам, должна равняться шести-девяти месячным доходам семьи.

С чего всё началось Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег «на черный день» Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи. А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше. ПРАЙМ 20:04