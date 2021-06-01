Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.

С чего всё началось Назван способ копить деньги, если их нет Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира. ПРАЙМ 18:01