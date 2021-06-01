Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи.
Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.
Финансист также посоветовал завести для сбережений отдельный счет, лучше даже в отдельном банке.
С чего всё началось
Назван способ копить деньги, если их нет
Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира.
ПРАЙМ18:01