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Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

Наличие сбережений обеспечивает финансовую безопасность и независимость вас и вашей семьи.
РИА Новости
Тратить накопления можно только в крайнем случае.
Профиль
Эксперт посоветовал удерживать на накопления пять-десять процентов сразу при поступлении любого дохода.
РИА Новости
Финансист также посоветовал завести для сбережений отдельный счет, лучше даже в отдельном банке.
Российская газета

С чего всё началось

Назван способ копить деньги, если их нет

Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира.
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