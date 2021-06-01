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Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

Финансист напомнил, что важно диверсифицировать сбережения: часть средств хранить в рублях (или в российских ценных бумагах), часть — держать в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть — вложить в евро или также в иностранных ценных бумагах.В источнике
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С чего всё началось

Назван способ копить деньги, если их нет

Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира.
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Эксперт рассказал об эффективных методах накопления финансов

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Финансист объяснил, как копить, если нет денег

ТК Звезда19:39

Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет

РИА Новости18:16

Эксперт назвал способ накопления денег при их отсутствии

РЕН ТВ19:16

Медленно, но стабильно: как накопить деньги, если их нет

Профиль19:07

Эксперт рассказал, как откладывать деньги, если их нет

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Назван способ копить деньги, если их нет

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