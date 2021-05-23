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Экономика

Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад

Британский фунт после Brexit больше не воспринимается как безопасная валюта. Доллар же, по мнению эксперта, в каком-то смысле стал бороться за так называемое звание тихой гавани. Тем не менее, полагает Мкртчян, есть риск повышения инфляции и соответственного падения курса доллара.В источнике
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С чего всё началось

Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе

Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро.
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