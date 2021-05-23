Британский фунт после Brexit больше не воспринимается как безопасная валюта. Доллар же, по мнению эксперта, в каком-то смысле стал бороться за так называемое звание тихой гавани. Тем не менее, полагает Мкртчян, есть риск повышения инфляции и соответственного падения курса доллара.

С чего всё началось Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро. ПРАЙМ 19:02