Если все же нужна резервная валюта, чаще используют евро, а доллар в какой-то мере становится "тихой гаванью", рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

С чего всё началось Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе Доллар стал конкурировать в каком-то смысле за так называемое звание тихой гавани, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян. ПРАЙМ 19:02