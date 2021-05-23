Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
Если все же нужна резервная валюта, чаще используют евро, а доллар в какой-то мере становится "тихой гаванью", рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.В источнике
С чего всё началось
Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе
Доллар стал конкурировать в каком-то смысле за так называемое звание тихой гавани, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.
ПРАЙМ19:02