Первая демонстрация Split UI — нового интерфейса для грядущих смартфонов Samsung

We may be able to see the new adaptive UI on Fold3: Split UI pic.twitter.com/gCARLGjJUI — Ice universe (@UniverseIce) May 23, 2021 Третье поколение складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold, как ожидается, получит поддержку стилуса S Pen, для которого не найдётся места в самом смартфоне.