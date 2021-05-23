Стоимость нефти вскоре может вырасти до 80 долларов за баррель

В текущем году спрос на нефть может вырасти на 6% в годовом исчислении — с 89,6 млн баррелей в сутки до 95,4 млн, а в следующем — до 99,4 млн баррелей, следует из прогноза Rystad Energy.