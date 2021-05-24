Мкртчян считает, что основными конкурентами доллара сейчас являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. При этом если евро чувствует себя на рынке достаточно уверенно, то у другим валют есть свои преимущества и недостатки.

С чего всё началось Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро. ПРАЙМ 19:02