Финансист объяснил спад доллара на рынке в последние 30 лет
Мкртчян считает, что основными конкурентами доллара сейчас являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. При этом если евро чувствует себя на рынке достаточно уверенно, то у другим валют есть свои преимущества и недостатки.В источнике
С чего всё началось
Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе
Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро.
ПРАЙМ19:02