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Экономика

Финансист объяснил спад доллара на рынке в последние 30 лет

Мкртчян считает, что основными конкурентами доллара сейчас являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. При этом если евро чувствует себя на рынке достаточно уверенно, то у другим валют есть свои преимущества и недостатки.В источнике
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С чего всё началось

Финансист объяснил, почему время доллара уже на исходе

Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро.
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Финансист Мкртчян объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад

Московский Комсомолец23:00

Финансист раскрыл причины обрушения курса доллара

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ПРАЙМ19:02
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Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

Глава МИД России Сергей Лавров призывал не торопиться с оценками ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
ТАСС07:32

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости07:40

Власти Литвы опрашивают членов экипажа самолета Ryanair после посадки в Минске

Литовские инстанции собирают данные об инциденте с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, опрашивая членов экипажа, а также в сотрудничестве с руководителями полетов и авиакомпаниями.
ТАСС06:47

В России выявили 14 случаев индийского штамма коронавируса

Четырнадцать случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в России, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
РИА Новости06:56