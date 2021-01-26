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Финансист объяснил выгоду евро перед долларом

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%.В источнике
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Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27%, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. В кризис евро рос за счет мер поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, был зафиксирован вывод средств из рисковых активов, что еще больше укрепило позиции евро и доллара.
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Си Цзиньпин ставит крест на планах «великой перезагрузки»?

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM Председатель КНР и генеральный секретарь правящей Компартии Китая Си Цзиньпин выступил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который обычно в это время ежегодно проводится в Давосе, но в нынешнем году из-за эпидемии переведен в онлайн-режим.
REGNUMвчера в 11:36