Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%.

С чего всё началось Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27%, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. В кризис евро рос за счет мер поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, был зафиксирован вывод средств из рисковых активов, что еще больше укрепило позиции евро и доллара. ПРАЙМ 18:02