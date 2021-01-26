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Финансист объяснил выгоду евро перед долларом

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%.В источнике
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27%, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. В кризис евро рос за счет мер поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, был зафиксирован вывод средств из рисковых активов, что еще больше укрепило позиции евро и доллара.
ПРАЙМ18:02
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ФАН

Названы преимущества вложений в европейскую валюту

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Эксперт рассказал о выгоде вложений в евро

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Финансист предсказал дальнейшее подорожание евро

Телеканал 360°21:22
Вечерняя Москва

Финансист объяснил, почему евро выгоднее доллара

Вечерняя Москва18:34
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Финансист объяснил выгоду евро перед долларом

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Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара

РИА Новости18:13
ПРАЙМ

Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

ПРАЙМ18:02

Проиндексировать зарплаты работников в 2021 году обязал всех работодателей Владимир Путин

Поправки в Основной закон Российской Федерации, подписанные президентом Владимиром Путиным, обязывают всех работодателей, включая государственные организации, коммерческие предприятия и ИП, проиндексировать зарплаты своих работников с Нового года.
Evo-rus.comвчера в 05:23

В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших COVID-19

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал процент детей среди выявленных случаев COVID-19 в России.
RT на русском09:37

СК опубликовал видео с извинениями тиктокера, напавшего на машину в Москве

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала видео с извинениями 17-летнего тиктокера Константина Лакеева (Кости Киевского), которого задержали за нападение на служебную машину ФСБ во время акций протеста.
Вечерняя Москва05:23