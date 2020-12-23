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Финансист оценил шансы на возвращение курса доллара к 65 рублям

Курс доллара в ближайшем будущем не вернется к отметке в 65 рублей из-за негативных факторов, влияющих на российскую валюту, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Об этом он рассказал агентству "Прайм".В источнике
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Финансист рассказал, каким доллар уже никогда не будет

В обозримом будущем рубль не вернётся к отметке в 65 рублей в паре с долларом, так как на российскую валюту действует целый ряд негативных факторов: низкие нефтяные котировки, пандемия коронавируса и угроза от американских санкций, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
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