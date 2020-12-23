НАСА не ответило на вопрос о готовности вступиться за Роскосмос в Вашингтоне

В НАСА проигнорировали уточняющие вопросы о том, намерено ли ведомство обсуждать в процессе межведомственных консультаций в Вашингтоне вопрос об антироссийских санкциях, и есть ли шанс на то, что НАСА выступит за отмену рестрикций в отношении предприятий Роскосмоса, передает ТАСС.