Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей.

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С чего всё началось Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится. Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц. ПРАЙМ вчера в 19:03