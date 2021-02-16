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РИА Новости
РИА Новости

Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

Все изменилось в 2021 году — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей.В источнике
С чего всё началось

Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится. Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМвчера в 19:03
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Финансист назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

RT на русскомвчера в 23:57

Финансист оценил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

РБКвчера в 23:11

Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

ПРАЙМвчера в 19:03

Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Lenta.ruвчера в 19:49

Финансист назвал сумму вклада, позволяющую жить на проценты

News.ruвчера в 19:42

Финансист определил необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе

РИА Новостивчера в 19:18

Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Российская газетавчера в 21:31
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Французская актриса Натали Бай сыграет в сиквеле «Аббатства Даунтон»

Как сообщает портал Интермедиа, Натали Бай, ранее принимающая участие в таких проектах как "Порнографические связи" и "Молодой лейтенант" сыграет одну из ролей в сиквеле ленты "Аббатство Даунтон". csn-tv.ru 72-летняя французская звезда снимется в роли старой подруги вдовствующей графини Вайолет, посетившую ее с визитом.
SM News15 февраля в 14:10

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Агентство Москвавчера в 04:01

Профилактика гипертонии и атеросклероза защищает от деменции в пожилом возрасте

Используя 18F-фтордезоксиглюкозу (ФДГ) - позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) 547 участников исследования прогрессирования раннего субклинического атеросклероза, исследователи стремились определить связь между метаболизмом мозга, субклиническим атеросклерозом и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у бессимптомных взрослых людей среднего возраста.
MedikForum.ruвчера в 04:00