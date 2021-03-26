Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах – рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты", - посоветовал эксперт. При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.В источнике
С чего всё началось
Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть
К сожалению, за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, считает он.
ПРАЙМ19:02