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РИА Новости

Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все

"Целесообразным представляется держать накопления как минимум в трех валютах – рублях, долларах и евро с большей долей российской валюты", - посоветовал эксперт. При этом он не рекомендовал открывать банковские депозиты, ведь сейчас они не защищают даже от растущей инфляции.В источнике
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Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть

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