Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от SWIFT грозит проблемами в международных расчётах для страны, но и США это будет стоить очень дорого.

С чего всё началось Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией. ПРАЙМ 17:01