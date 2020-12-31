Финансист перечислил последствия возможного отключения России от SWIFT
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от SWIFT грозит проблемами в международных расчётах для страны, но и США это будет стоить очень дорого.В источнике
С чего всё началось
Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT
По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.
ПРАЙМ17:01
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Финансист рассказал о глобальных негативных последствиях отключения РФ от SWIFT
Московский Комсомолец18:26