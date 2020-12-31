Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Финансист перечислил последствия возможного отключения России от SWIFT

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от SWIFT грозит проблемами в международных расчётах для страны, но и США это будет стоить очень дорого.В источнике
Реальное время
Piter.tv
Известия
МордовМедиа
Ruposters.ru
Национальная служба новостей
Радио Sputnik
Первый Севастопольский
Московский Комсомолец
Shraibikus News
Газета.Ru
Инфо24
Первое Студенческое агентство
ТК Звезда
Volga-Day
Gazeta.SPb
RT на русском
РЕН ТВ
Аргументы и Факты
РИА Новости
Известия Мордовии
ПРАЙМ
Страна Советов on-line
Царьград
Zaim.com
Дни24
ТВ Центр
ИнфоСМИ
Росбалт
Красноярский рабочий
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT

По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.
ПРАЙМ17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Финансист перечислил последствия возможного отключения России от SWIFT

RT на русском02:26
Lenta.ru

Экономист рассказал о последствиях отключения России от системы платежей SWIFT

Lenta.ru00:55
ПРАЙМ

Финансист сказал, что будет с валютой, если Россию отключат от SWIFT

ПРАЙМ17:01
Московский Комсомолец

Финансист рассказал о глобальных негативных последствиях отключения РФ от SWIFT

Московский Комсомолец18:26
News.ru

Финансист рассказал, чем обернётся для России отключение от SWIFT

News.ru17:37
РИА Новости

Финансист назвал последствия отключения России от системы платежей SWIFT

РИА Новости17:11
РЕН ТВ

Эксперт допустил, что санкции США споткнутся о цифровой рубль

РЕН ТВ20:29

В США полиция застрелила мужчину в том же штате, где убили Флойда

Полицейские в Миннеаполисе, где весной вспыхнули протесты и беспорядки после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе перестрелки, сообщает местная газета Star Tribune.
РИА Новости04:30

В Сербии выдали разрешение на применение российской вакцины от коронавируса

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛИМС) Сербии выдало разрешение на ввоз 2400 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил представитель ведомства Павел Зелич, сообщает PTC со ссылкой на информагентство "Танюг".
Life.ru13:01