Будьте в Плюсе

Финансист перечислил влияющие на динамику курса рубля факторы

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук перечислил факторы, которые повлияют на изменчивость рубля в августе текущего года. В первую очередь специалист отметил влияние дивидендных выплат российского бизнеса, которые осуществляются в этом месяце.В источнике

С чего всё началось

На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени
К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель. Однако в этом году и этот фактор не оказывает существенного влияния на курс рубля из-за бюджетного правила.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Финансист спрогнозировал курс рубля в августе
ИА Красная Весна01:23
Финансист Корнейчук: Осенью рубль окажется под влиянием нескольких важнейших факторов
Актуальные Новости05:13
Перечислены факторы, которые окажут воздействие на курс рубля до конца лета
Народные новости04:57
Эксперт Корнейчук назвал факторы, которые отразятся на курсе рубля до осени
ФАН02:52
Финансист перечислил влияющие на динамику курса рубля факторы
Известия06:47
Финансист рассказал, от чего будет зависеть курс рубля до осени
Life.ru00:58
На что следует ориентироваться для оценки курса рубля до осени
Российская газета23:00

Интересное

Гидрометцентр прогнозирует заморозки в некоторых регионах России в сентябре

В северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа — в сентябре будет прохладно, вплоть до заморозков, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Коммерсантъ07:00