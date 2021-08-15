Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук перечислил факторы, которые повлияют на изменчивость рубля в августе текущего года. В первую очередь специалист отметил влияние дивидендных выплат российского бизнеса, которые осуществляются в этом месяце.В источнике
К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель. Однако в этом году и этот фактор не оказывает существенного влияния на курс рубля из-за бюджетного правила.
В северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа — в сентябре будет прохладно, вплоть до заморозков, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.