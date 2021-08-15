К вечеру пятницы мировые цены на нефть марки Brent снизились после публикации макроэкономической статистики из США. По нефти она не внушала оптимизма: до 70,67 доллара за баррель. Однако в этом году и этот фактор не оказывает существенного влияния на курс рубля из-за бюджетного правила.

Российская газета 23:00