Слабый рубль в последние годы стал властям, он помогает пополнять бюджет. Поэтому самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной валюты — это покупка иностранной. Как правило, наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро.

С чего всё началось Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля "Продвинутые в финансовом отношении граждане" могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы. ПРАЙМ 18:01