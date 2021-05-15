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Экономика

Финансист подсказал, как заработать на падении рубля

Слабый рубль в последние годы стал властям, он помогает пополнять бюджет. Поэтому самый простой и популярный способ заработать на нестабильности отечественной валюты — это покупка иностранной. Как правило, наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро.В источнике
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С чего всё началось

Россиянам рассказали, как заработать на падении рубля

"Продвинутые в финансовом отношении граждане" могут сделать ставку против рубля через более сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы.
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