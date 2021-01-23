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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Финансист порекомендовал учитывать склонность к риску при покупке акций

Инвесторам перед покупкой акций следует учитывать не только потенциал их роста, но и свою склонность к риску. Об этом заявил эксперт по инвестициям Андрей Русецкий. Момент захода на рынок не так важен, если человек инвестирует длинными периодами.В источнике
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Финансист напомнил, когда опасно вкладывать деньги в акции

Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не столько по потенциалу роста, а прежде всего по своей собственной толерантности к риску, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
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Суд в Германии назвал ограничения из-за коронавируса ошибочным решением

Суд первой инстанции в немецком городе Веймар оправдал молодого человека, нарушившего введенные в связи с COVID карантинные меры, и охарактеризовал их как "катастрофическое ошибочное решение", сообщает онлайн-издание Focus со ссылкой на решение суда.
ПРАЙМ16:23