Финансист порекомендовал учитывать склонность к риску при покупке акций
Инвесторам перед покупкой акций следует учитывать не только потенциал их роста, но и свою склонность к риску. Об этом заявил эксперт по инвестициям Андрей Русецкий. Момент захода на рынок не так важен, если человек инвестирует длинными периодами.В источнике
С чего всё началось
Финансист напомнил, когда опасно вкладывать деньги в акции
Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не столько по потенциалу роста, а прежде всего по своей собственной толерантности к риску, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
ПРАЙМ17:01
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