Инвесторам перед покупкой акций следует учитывать не только потенциал их роста, но и свою склонность к риску. Об этом заявил эксперт по инвестициям Андрей Русецкий. Момент захода на рынок не так важен, если человек инвестирует длинными периодами.

С чего всё началось Финансист напомнил, когда опасно вкладывать деньги в акции Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не столько по потенциалу роста, а прежде всего по своей собственной толерантности к риску, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. ПРАЙМ 17:01