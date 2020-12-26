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Lenta.ru
Lenta.ru

Финансист предостерег россиян от продажи валюты

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предостерег россиян от продажи валюты в настоящее время. Он рассказал агентству «Прайм», что продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста.В источнике
ФАН
URA.Ru
Lenta.ru
Политическая Экспертиза
РИА Новости
ПРАЙМ
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С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары

Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации. Продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
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Инвесторы подали в суд на разработчика игры Cyberpunk 2077

Юридическая компания Rosen подала коллективный иск к польской студии CD Projekt RED с требованием возместить убытки, понесенные после выхода проекта Cyberpunk 2077, так как инвесторов не предупредили про огромное количество ошибок, из-за которых в игру практически нельзя играть на консолях Xbox или PlayStation.
Ruposters.ruвчера в 06:48