Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предостерег россиян от продажи валюты в настоящее время. Он рассказал агентству «Прайм», что продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста.

С чего всё началось Финансист рассказал, когда лучше всего продавать доллары Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления от девальвации. Продавать валюту для получения прибыли имеет смысл на пике роста, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. ПРАЙМ 18:02