Экономика
Вечерняя МоскваФинансист предостерег россиян от вложения средств в валюту
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что пока лучше не вкладывать личные средства в валюту. По словам специалиста, на фоне геополитической напряженности валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность и рост спекулятивной составляющей.
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с чего всё началось
Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.ПРАЙМвчера в 20:04
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Раскрыты причины низкой летальности от коронавируса в России
В нашей стране уровень летальности от коронавируса составляет 2,%. В публикации отмечается, что это один из самых низких показателей в мире.
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Общество
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 06:16
Экономика
Зарубежные инвесторы сократили вложения в российские акции
Зарубежные инвесторы сократили вложения в российские акции После непродолжительного затишья международные инвесторы вновь начали сокращать присутствие на российском рынке.
Коммерсантъ 18:44
Армия и оружие
В Николаеве закончен доковый ремонт катера ВМСУ «Бердянск»
Малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Бердянск" из состава ВМС Украины спущен на воду после окончания докового ремонта.
Военное обозрение 02:42
Транспорт
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество
Reuters узнал выбор Пекина между продажей и закрытием TikTok в США
Собеседники агентства заявили, что принудительная продажа TikTok продемонстрирует слабость его владельцев — компании ByteDance, а также Пекина в целом перед давлением Вашингтона.
РБК 14:41
Хоккей
В «Нефтехимике» подтверждено четыре случая заражения коронавирусом
Официальный сайт КХЛ сообщил о том, что в «Нефтехимике» были подтверждены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.
Советский спорт 06:17
Шоу-бизнес
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Сегодня стало известно, что Наташа Королева обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, их с Тарзаном дом ограбили.
Вокруг ТВ вчера в 10:09
Экономика
Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины
Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM 05:50
Политика
Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы
В связи с делом россиянина Артема Лифшица в США опубликованы показания специального агента Секретной службы США Хизер Тернер о «российском вмешательстве» в выборы.
Взгляд.ру 20:58
Политика
Киев обещает сохранить режим тишины в Донбассе
Аргументы и Факты 17:28
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 11 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Армия и оружие
«Страшнее ядерной бомбы»: китайское CМИ оценило новое российское оружие
РИА Новости 20:52
Армия и оружие
США сообщили о потере двух МиГ-29 ЧВК Вагнера в Ливии
США сообщили о потере двух МиГ-29 частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии.
Lenta.ru 17:49
Общество
Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском 21:18
Общество
Сокамерники рассказали о поведении в СИЗО осужденного Михаила Ефремова
Вечерний курьер 15:33
Происшествия
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
МВД ведет поиск Марины Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.
РБК 02:32
Космос
Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
Аргументы и Факты 22:26
Авто
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada
«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на лучшее название для новой модели LADA.
Автоновости дня 16:38
Происшествия
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
Напомним, 19 лет назад 11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета управляемые террористами.
Общественное телевидение России 03:56
Футбол
Шишкин стал одноклубником Павлюченко и Самедова
Напомним, что за «Знамя» выступают и другие бывшие спартаковцы Роман Павлюченко, Александр Самедов и Александр Шешуков.
Матч ТВ 07:16
Армия и оружие
Единая система ПВО стран СНГ пройдет проверку на боеготовность
По данным военного ведомства, 11 сентября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств СНГ приступили к совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО стран Содружества.
Военное дело 03:52
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Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России
Лезги газет 13:25
Политика
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM 21:20
Наука
Ученые нашли в Якутии новый подвид редких бабочек
В Якутии российским ученым удалось обнаружить новый подвид арктических бабочек.
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Шоу-бизнес
Кожевникова похвасталась естественной красотой и упругой грудью
Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова восхитила поклонников естественной красотой и упругой грудью.
ФАН 20:49
Шоу-бизнес
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Рэпер со своей мамой Симоной Юнусовой и дочерью Алисой отдыхал в Греции, а первая вице-мисс Россия-2014 с 10-месячным сыном Ратмиром проводила время у отца Тимати во Франции.
Газета.Ru 07:38