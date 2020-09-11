Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваФинансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что пока лучше не вкладывать личные средства в валюту. По словам специалиста, на фоне геополитической напряженности валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность и рост спекулятивной составляющей.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04

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