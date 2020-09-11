Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

с чего всё началось

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что пока лучше не вкладывать личные средства в валюту. По словам специалиста, на фоне геополитической напряженности валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность и рост спекулятивной составляющей.

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

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