Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что пока лучше не вкладывать личные средства в валюту. По словам специалиста, на фоне геополитической напряженности валютный рынок демонстрирует повышенную волатильность и рост спекулятивной составляющей.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04
Подробнее о событии
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известиявчера в 02:30
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ruвчера в 22:11
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ruвчера в 21:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москвавчера в 21:38
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ruвчера в 20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новостивчера в 20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМвчера в 20:04

Число жертв лесных пожаров на западе США выросло до 23

Число погибших в рекордно больших пожарах, опустошающих Западное побережье США, возросло как минимум до 23, при этом десятки людей числятся пропавшими без вести на утро 11 сентября, сообщает газета The New York Post.
Число жертв лесных пожаров на западе США выросло до 23
ИА Красная Веснавчера в 09:49
36

Банк России назвал примерное время повышения ключевой ставки

Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующую пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4.25%, а к концу года опустит ее до 4%. Повышение ставки ожидается в четвертом квартале 2021 года.
Profinance.ruвчера в 07:16
2

Обещанного три года ждут: разработчики китайского ролевого боевика Black Myth: Wu Kong уточнили сроки выхода игры

Представитель китайского отделения IGN недавно посетил студию Game Science, чтобы поподробнее узнать о её новом проекте — ролевом боевике Black Myth: Wu Kong для ПК и неназванных консолей.
3DNewsвчера в 07:05
1

Пашаев назвал свой гонорар за защиту Ефремова в суде

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что он и его партнер Елизавета Шаргородская не получили ни рубля за свою работу в деле о смертельном ДТП, в котором их подзащитный актер Михаил Ефремов протаранил машину службы доставки.
ПолитРоссия10 сентября в 11:18
19

Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ruвчера в 01:28
76