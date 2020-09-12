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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Эксперт отмечает, что прогнозировать дальнейшую ситуацию с валютой в условиях геополитической напряженности сложно. На валютном рынке сегодня наблюдается крайне высокая спекулятивная составляющая.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
ПРАЙМвчера в 20:04
Подробнее о событии
Известия

Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

Известиявчера в 02:30
URA.Ru

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

URA.Ruвчера в 22:11
News.ru

Эксперт рассказал, почему пока лучше не вкладываться в валюту

News.ruвчера в 21:04
Вечерняя Москва

Финансист предостерег россиян от вложения средств в валюту

Вечерняя Москвавчера в 21:38
Life.ru

Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Life.ruвчера в 20:41
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

РИА Новостивчера в 20:04
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

ПРАЙМвчера в 20:04

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
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ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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«Роскосмос» предупредил о возможном столкновении МКС со спутником США

«Роскосмос» в Twitter предупредил о прогнозируемом 14 сентября в 02:23 по московскому времени сближении Международной космической станции (МКС) с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в «космический мусор».
Lenta.ru04:07

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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