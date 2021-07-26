Как объяснил финансист, банки и магазины для привлечения клиентов часто используют кешбэк, начисляя баллы за покупки и возвращая определенный процент в виде «живых» денег на карту, по которой совершались операции.
Банки предлагают кешбэк в виде баллов для дальнейших покупок по определенным категориям, но во многих случаях банковский кешбэк представляет собой зачисление определенного процента от операции, проведенной по банковской карте, в виде "живых" денег на карту.
Полицейские задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, который обстрелял из пневматического оружия подростков из окна своей квартиры, в результате чего они были госпитализированы, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.