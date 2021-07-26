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Финансист предостерег россиян от соблазна заработать на кешбэке

Как объяснил финансист, банки и магазины для привлечения клиентов часто используют кешбэк, начисляя баллы за покупки и возвращая определенный процент в виде «живых» денег на карту, по которой совершались операции.
Lenta.ru
По некоторым, например, банк может начислить повышенный кешбэк.
РИА Новости
Причем категории с повышенным кешбэком могут меняться внутри банка от месяца к месяцу или могут меняться от банка к банку.
ПРАЙМ
Размер процента такого зачисления зависит от категории, к которой относится проведенная операция.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Финансист считает, что реальные деньги заработать на кешбэке сложно

Банки предлагают кешбэк в виде баллов для дальнейших покупок по определенным категориям, но во многих случаях банковский кешбэк представляет собой зачисление определенного процента от операции, проведенной по банковской карте, в виде "живых" денег на карту.
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