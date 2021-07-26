Жителя Петербурга задержали за стрельбу из окна квартиры по подросткам

Полицейские задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, который обстрелял из пневматического оружия подростков из окна своей квартиры, в результате чего они были госпитализированы, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.