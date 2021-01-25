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РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
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РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

РИА Новости18:12
Экономика сегодня

Рублю предсказали постепенное укрепление в 2021 году

Экономика сегодня01:16
Слово и Дело

Финансист Богданов назвал справедливый курс доллара на 2021 год

Слово и Дело21:13
News.ru

Финансист объяснил, ожидать ли подвоха от доллара

News.ru19:10
ФАН

Аналитик назвал фундаментальный фактор поддержки рубля

ФАН01:28
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара

ПРАЙМ18:02
Рамблер

Валюте РФ предсказали падение до 80 рублей за доллар

Рамблервчера в 11:27

Число депутатов Саратовской гордумы будет сокращено

Председательствующий - депутат гордумы Александр Янклович - напомнил, что предлагается установить мажоритарную избирательную систему на выборах депутатов Саратовской городской думы и численность депутатов в количестве 35 человек (сейчас 41, с учетом ушедших Александра Ванцова и Виктора Малетина - 39).
Число депутатов Саратовской гордумы будет сокращено
Взгляд-инфо01:33

Патрушев назвал причины принятия Киевом притесняющего русский язык закона

Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев.
РИА Новости02:08

Вице-премьеры трёх стран обсудят строительство дорог через Армению

Москва, 26 января 2021, 09:47 — REGNUM Создание транспортного коридора на Южном Кавказе обсудят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана на встрече в Москве 27 января, сообщает 26 января РБК со ссылкой на источники в российском и армянском правительствах.
REGNUM01:47