Председательствующий - депутат гордумы Александр Янклович - напомнил, что предлагается установить мажоритарную избирательную систему на выборах депутатов Саратовской городской думы и численность депутатов в количестве 35 человек (сейчас 41, с учетом ушедших Александра Ванцова и Виктора Малетина - 39).
Русофобия, насаждаемая нынешними властями Украины, уже привела к серьезной деградации двусторонних торгово-экономических отношений, и украинский бизнес пытается сохранить технологические цепочки, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране, заявил Николай Патрушев.
Москва, 26 января 2021, 09:47 — REGNUM Создание транспортного коридора на Южном Кавказе обсудят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана на встрече в Москве 27 января, сообщает 26 января РБК со ссылкой на источники в российском и армянском правительствах.