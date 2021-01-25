Число депутатов Саратовской гордумы будет сокращено

Председательствующий - депутат гордумы Александр Янклович - напомнил, что предлагается установить мажоритарную избирательную систему на выборах депутатов Саратовской городской думы и численность депутатов в количестве 35 человек (сейчас 41, с учетом ушедших Александра Ванцова и Виктора Малетина - 39).