Вполне ожидаемо увеличение спроса на российские активы, который будет способствовать укреплению курса российской валюты. И если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым и укрепляться по мере восстановления экономики, добавляет он.

ПРАЙМ 18:02