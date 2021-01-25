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РИА Новости
РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара

Вполне ожидаемо увеличение спроса на российские активы, который будет способствовать укреплению курса российской валюты. И если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым и укрепляться по мере восстановления экономики, добавляет он.
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Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

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Исследование: число покупок с курьерской доставкой в 2020 году увеличилось на 64%

Аналитики банка Русский Стандарт в ходе исследования выяснили, что в 2020 году общее количество покупок с доставкой курьерской службой выросло на 64% год к году, а средний чек – на 13% и составил 5 617 руб, говорится в сообщении банка.
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