Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
С чего всё началось
Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара
Вполне ожидаемо увеличение спроса на российские активы, который будет способствовать укреплению курса российской валюты. И если Банк России не будет интенсивно снижать ставку, такой спрос может быть вполне устойчивым и укрепляться по мере восстановления экономики, добавляет он.
ПРАЙМ18:02
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