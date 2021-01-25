РИА НовостиФинансист предположил, когда ожидать подвоха от доллараСША не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источникеПРАЙМРИА НовостиСлово и ДелоNews.ruВзгляд.руПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииФинансист Богданов предупредил о росте спроса на локальные валютыПолитическая Экспертиза22:25Финансист Богданов назвал справедливый курс доллара на 2021 годСлово и Дело21:13Валюте РФ предсказали падение до 80 рублей за долларРамблервчера в 11:27Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллараРИА Новости18:12Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллараПРАЙМ18:02Финансист объяснил, ожидать ли подвоха от доллараNews.ru19:10Показать ещёОценить24КомментироватьПоделиться