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РИА Новости
РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
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