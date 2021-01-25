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Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
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Сенатор Пушков оценил заявление Белого дома о возможном звонке Путина Байдену

Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможном телефонном звонке президента России Владимира Путина президенту США Джо Байдену являются понятным намеком, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор Пушков оценил заявление Белого дома о возможном звонке Путина Байдену
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