РИА НовостиФинансист предположил, когда ожидать подвоха от доллараСША не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источникеЭкономика сегодняDeita.ruПРАЙМРИА НовостиРегион onlineСлово и ДелоNews.ruВзгляд.руПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииРублю предсказали постепенное укрепление в 2021 годуЭкономика сегодня01:16Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллараПРАЙМ18:02Финансист Богданов назвал справедливый курс доллара на 2021 годСлово и Дело21:13Финансист объяснил, ожидать ли подвоха от доллараNews.ru19:10Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллараРИА Новости18:12Доллар не растёт, а рубль не падает: эксперт сделал валютный прогноз на 2021Deita.ru00:30Валюте РФ предсказали падение до 80 рублей за долларРамблервчера в 11:27Показать ещёОценить37КомментироватьПоделиться