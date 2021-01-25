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РИА Новости
РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

США не заинтересованы в укреплении доллара к мировым валютам, и стимулирование американской экономики станет определяющим для нового главы Белого дома.В источнике
ПРАЙМ
РИА Новости
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РИА Новости

Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара

РИА Новости18:12
ПРАЙМ

Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара

ПРАЙМ18:02
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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти, Большунов пятый

В субботу, 23 января, прошел мужской скиатлон (2х15 км). На заключительном участке лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов боролся сразу с пятью норвежскими лыжниками, но незадолго до финиша упал и отпустил соперников вперед.
Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти, Большунов пятый
Bobsoccer23 января в 08:15

Минфин США вернется к идее поместить на купюру в $20 изображение чернокожей аболиционистки

Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США.
Минфин США вернется к идее поместить на купюру в $20 изображение чернокожей аболиционистки
ТАСС16:30

В Великобритании закроют работавшую с 1778 года сеть магазинов Debenhams

Покупатель планирует перезапустить интернет-магазин Debenhams в первом квартале 2022 года, чтобы расширить свою клиентскую базу за счет клиентов сети в таких категориях, как спорт, товары для красоты и здоровья, а также товары для дома, заявил исполнительный директор компании Boohoo Махмуд Камани.
РБКвчера в 06:10

Доктор Мясников оправдал силовика, пнувшего женщину в живот на акции в Петербурге

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале оправдал действия сотрудника ОМОН, который ударил женщину в живот на незаконной акции 23 января в Санкт-Петербурге.
Газета.Ruвчера в 12:57

Терминал уходит с молотка. Почему Казахстан покидает Латвию

Терминал Ventspils grain terminal начал свою деятельность в августе 2005 года и был создан с целью привлечения и перевалки зерна и других навалочных продовольственных грузов из России, Казахстана и стран Балтии на мировой рынок.
BaltNews.lv24 января в 11:00