В субботу, 23 января, прошел мужской скиатлон (2х15 км). На заключительном участке лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов боролся сразу с пятью норвежскими лыжниками, но незадолго до финиша упал и отпустил соперников вперед.
Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США.
Покупатель планирует перезапустить интернет-магазин Debenhams в первом квартале 2022 года, чтобы расширить свою клиентскую базу за счет клиентов сети в таких категориях, как спорт, товары для красоты и здоровья, а также товары для дома, заявил исполнительный директор компании Boohoo Махмуд Камани.
Терминал Ventspils grain terminal начал свою деятельность в августе 2005 года и был создан с целью привлечения и перевалки зерна и других навалочных продовольственных грузов из России, Казахстана и стран Балтии на мировой рынок.