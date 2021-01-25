В Великобритании закроют работавшую с 1778 года сеть магазинов Debenhams

Покупатель планирует перезапустить интернет-магазин Debenhams в первом квартале 2022 года, чтобы расширить свою клиентскую базу за счет клиентов сети в таких категориях, как спорт, товары для красоты и здоровья, а также товары для дома, заявил исполнительный директор компании Boohoo Махмуд Камани.