Если раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, так как обороты в фунтах, иенах, немецких марках и юанях были достаточно невелики, то сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.
По факту схода породы в долину реки Желтой Углегорского района Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "Солнцевский угольный разрез" в части нарушения требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение.
Российский модуль «Наука» (МЛМ-У), вчера успешно стартовавший с космодрома Байконур и выведенный на целевую орбиту, столкнулся со сбоями в топливной системе, сообщил N + 1 источник в ракетно-космической отрасли.
В расследовании команды Навального говорится, что позднее у компаний, связанных с близкими Володина, оказались земли и здания «Московского жирового комбината», который входил в холдинг «Солнечные продукты».
Проживание в тесноте может привести к психическому расстройству личности, нервным срывам, постоянным семейным ссорам и даже разводу, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.