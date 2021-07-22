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Экономика

Финансист предрек конец господству доллара в мире

Коган объяснил, что на господствующее положение американской валюты сильно повлияли появление евро и закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах.
Lenta.ru
По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.
РИА Новости
По мнению финансиста, яркое проявление этого тезиса – торговая война США с Китаем и Европой, которая в 2017 году моментально ослабила курсы юаня и евро на 20% к доллару.
ПРАЙМ
На смену доллару придут китайский юань и евро, передает РИА Новости.
Smotrim.ru

С чего всё началось

Финансист Коган: страны все чаще отходят от доллара в пользу других валют

Если раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, так как обороты в фунтах, иенах, немецких марках и юанях были достаточно невелики, то сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.
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