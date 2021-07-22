Если раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, так как обороты в фунтах, иенах, немецких марках и юанях были достаточно невелики, то сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.

ПРАЙМ 18:01