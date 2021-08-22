Lenta.ruФинансист предсказал рекордное падение рубля в случае повышения мировой инфляцииЭксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин изложил сценарий, согласно которому рубль ослабнет до уровней валютного курса 2016 года.РамблерГлавным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.ПРАЙМКак отмечает Бабин, основным фактором стабильности рубля является сохранение относительно высокой стоимости сырья на мировых рынках.ПРАЙМ«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».URA.RuЧитать далееСвернутьФАНФАНРоссийская газетаРамблерЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Pro Город УхтаТерритория новостейС чего всё началосьОписан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годаВысокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты. Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.Российская газета23:00Подробнее о событииФинансист предсказал рекордное падение рубля в случае повышения мировой инфляцииLenta.ru05:49Доллар по 86: россиян предупредили об обрушении рубляРамблер03:46Финансист: как рубль пробьет исторический минимум 2016 годаURA.Ru23:51Пандемия COVID-19 является главной угрозой стабильности рубляЭкономика сегодня00:28Финансист Бабин озвучил условия для рекордного падения рубляФАН00:26Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 годаТелеканал 360°01:46Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 годаРоссийская газета23:00Показать ещёОценить114Поделиться