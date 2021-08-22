Будьте в Плюсе

Финансист предсказал рекордное падение рубля в случае повышения мировой инфляции

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин изложил сценарий, согласно которому рубль ослабнет до уровней валютного курса 2016 года.
Рамблер
Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.
ПРАЙМ
Как отмечает Бабин, основным фактором стабильности рубля является сохранение относительно высокой стоимости сырья на мировых рынках.
ПРАЙМ
«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — заявил Дмитрий Бабин «Российской газете».
URA.Ru

С чего всё началось

Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 года
Высокие доходности гособлигаций привлекают зарубежных инвесторов, меняющих иностранную валюту на рубли, что способствует укреплению российской валюты. Главным же риском для рубля, а также всех мировых рынков, остается ситуация с пандемией.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Финансист предсказал рекордное падение рубля в случае повышения мировой инфляции
Lenta.ru05:49
Доллар по 86: россиян предупредили об обрушении рубля
Рамблер03:46
Финансист: как рубль пробьет исторический минимум 2016 года
URA.Ru23:51
Пандемия COVID-19 является главной угрозой стабильности рубля
Экономика сегодня00:28
Финансист Бабин озвучил условия для рекордного падения рубля
ФАН00:26
Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 года
Телеканал 360°01:46
Описан сценарий, в котором рубль пробьет исторический минимум 2016 года
Российская газета23:00

Интересное