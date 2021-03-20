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РИА Новости

Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами

Если все ваши средства уходят на текущие расходы, лишних рублей не остается, вам нечего делать на валютном рынке. Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.В источнике
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С чего всё началось
Слишком рискованно покупать доллары на последние рубли, рассказал агентству "Прайм
" доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

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